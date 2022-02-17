С очень яркой сумкой: блогер Кьяра Ферраньи прогулялась по Нью-Йорку

Ее сфотографировали в Нижнем Манхэттене.

Звезда Instagram, инфлюенсер и блогер с более чем 26-миллионной аудиторией Кьяра Ферраньи проводит сейчас время в Нью-Йорке. Девушка прилетела в США на Неделю моды и активно посещает показы различных дизайнеров.

На днях Кьяра посетила показ новой коллекции Michael Kors, для которого надела белый топ и юбку-карандаш, расшитые пайетками, а также белое двубортное пальто с широкими лацканами.

Кьяра Ферраньи / Associated Press

Вот вчера итальянская звезда попала под прицел папарацци, когда вышла на прогулку. Ферраньи выбрала пестрый костюм с абстрактным принтом, кожаный плащ и ботинки на массивной подошве. Дополнили этот лук небольшая сумка лаймового цвета и милая прическа с двумя пучками, с которой когда-то появлялась и Джей Ло.

Кьяра Ферраньи / Getty Images

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