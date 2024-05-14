С одной бретелькой и на огромных платформах: Сальма Хайек на шоу Gucci в Лондоне

Однотонное платье эффектно смотрелось на фигуре звезды.
Актриса Сальма Хайек - частый гость на модных показах, поскольку ее муж - миллиардер Франсуа-Анри Пино - является председателем и главным исполнительным директором компании Kering, которая владеет такими брендами как: Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo и Qeelin.
13 мая Сальма и Франсуа-Анри посетили показ круизной коллекции Модного дома Gucci, который состоялся в Лондоне. Актриса надела на это мероприятие черное платье ниже колен с одной бретелькой. Юбку также украшала небольшая драпировка.
На груди у наряда был небольшой вырез и драпировка. Дополнила она это платье серебристой сумкой на длинной цепочке, а также серебряными босоножками на огромной платформе. Макияж Сальма сделала с акцентом на губах, которые ей визажисты накрасили красной помадой.
Франсуа-Анри Пино отдал предпочтение темному джемперу и черному костюму. Пара позировала фотографам обнявшись.
А не так давно она также показывала свой свадебный образ. На свадьбе у нее было два платья Balenciaga, которые для нее создал Николя Гескьер, который в те годы был креативным директором бренда.
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