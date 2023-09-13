С огромной костью на шее: певица пришла на церемонию MTV в странном, но гламурном платье

Платье однозначно привлекло внимание на этом мероприятии.
После появления рэп-исполнительницы Saweetie на звездной дорожке церемонии MTV Video Music Awards поговорка "как кость в горле" заиграла новыми красками. Дело в том, что звезда и автор песен выбрала для этого мероприятия экстравагантный наряд от бренда AREA.
Платье 30-летней Saweetie было ярко-розового цвета, полностью украшено стразами, но главной его особенностью стал декор в виде огромных костей на шее и талии.
Платье впервые было представлено брендов в коллекции осень-зима 2023. Кости были сделаны из полистирола. Таким образом бренд решил исследовать идею первобытного инстинкта и его эволюцию в истории моды.
Свой необычный образ артистка решила дополнить очень длинным маникюром и ярким макияжем розовыми тенями.
Также Saweetie собрала волосы, обула босоножки на каблуках и надела бриллиантовые серьги-кольца.
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