С огромной металлической бабочкой на лице: модель Джулия Фокс удивила роскошным образом

Девушка сидела в первом ряду модного шоу, а ее образ запомнился благодаря оригинальному украшению

Эпатажная американская модель, которая обожает шокировать публику смелыми нарядами, посетила модное шоу бренда Vivienne Westwood в Париже. Этот показ стал первым шоу бренда с момента смерти его основательницы - модельера Вивьен Вествуд.

Бренд в этот раз презентовал коллекцию прет-а-порте осень-зима 2023-2024.

Джулия появилась среди гостей мероприятия и продемонстрировала роскошный тотал-лук, в котором сочетала вещи бренда. На модели было черное виниловое платье с оборками на декольте и драпировкой на юбке, которое она дополнила накидкой из такой же ткани.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Накидка имела широкие рукава и лацканы, девушка носила ее немного спустив с плеч, чтобы демонстрировать платье.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Образ модель дополнила коричневыми сапогами на очень высокой платформе и серьгами с бусинами.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Макияж она сделала серо-голубыми тенями, нанеся их на все подвижное веко, а также накрасила губы помадой красно-коричневого оттенка, которая идеально сочеталась с цветом ее волос и татуировок на плечах.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Однако главным аксессуаром образа стало металлическое украшение для лица в виде большой ажурной бабочки, которое модель надела, когда вышла на улицу.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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