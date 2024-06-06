С огромной пряжкой на животе: звезда сериала "Дом Дракона" на премьере второго сезона

Поклонники Джорджа Мартина будут в восторге, ведь в Нью-Йорке состоялась премьера второго сезона сериала HBO "Дом Дракона", который является приквелом "Игры престолов".
Мероприятие посетили звезды сериала, но особое внимание на этом событии привлекла 30-летняя британская актриса Оливия Кук.
Она вышла к фотографам в роскошном синем платье с высокой горловиной от бренда Loewe. Наряд был представлен в коллекции осень-зима 2024.
Платье украшала драпировка на груди и юбке, вырезы на талии, а также огромная золотая пряжка на животе, которая добавляла образу немного перчинки и делала его более интересным.
Этот наряд актриса дополнила украшениями, ярким макияжем, а также прической-пучком с пробором и прядью волос, которая ниспадала на ее лицо.
В сериале Оливия исполняет роль Алисенты Хайтауэр. Премьера второго сезона состоится 16 июня на HBO.
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