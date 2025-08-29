С огромной шляпкой-зонтиком на голове: Леди Гага в готическом образе появилась на мероприятии в честь "Уэнздей"

Дженна Ортега и Леди Гага / © Getty Images

Реклама

Каст второго сезона сериала «Уэнздей» был засекречен и кроме основного состава шоу зрители не знали, кто еще появится в сериале. Однако на протяжении длительного времени ходили слухи, что сыграть в сериале пригласили Леди Гагу — эпатажную певицу и талантливую актрису, которая также является лауреатом «Оскара».

28 августа стало известно, что она появится во второй части второго сезона — Гага сыграет роль Розалины Ротвуд — легендарной учительницы в Неверморе, чьи пути пересекаются с Уэнсдей. Звезда впервые появилась на мероприятии в честь продвижения сериала и феерично вышла на публику в готическом наряде.

Дженна Ортега и Леди Гага / © Getty Images

На Гаге был красивый черный наряд от Anton Femia и огромная шляпка в виде зонтика от Jenny Beattie Millinery. Таже этот эпатажный образ дополняла обувь на огромной платформе от Marc Jacobs из коллекции осень-зима 2025. Ее драматический ансамбль, полностью выполненный в черном цвете, сочетал бархатный корсет и прозрачные шаровары из органзы. Лиф был украшен позолоченными узорами, а объемные рукава-буфы и манжеты с оборками подчеркивали его призрачный силуэт.

Реклама

Главная фишка образа — пара переливающихся крыльев мухи, прикрепленных сзади, но их, к сожалению, на фото почти не заметно. Однако именно благодаря этим крыльям наряд носит название The Fly Witch (Ведьма-муха).

Дата публикации 12:26, 29.08.25 Количество просмотров 12 Леди Гага феерично появилась на мероприятии в честь сериала "Уэнздей"

Дженна Ортега же выбрала серое платье от GapStudio созданное Заком Позеном с дырками и шлейфом.