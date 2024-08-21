С огромной звездой на груди: София Вергара подчеркнула фигуру белым приталенным платьем

Актриса София Вергара, которая также является вместе с Хайди Клум одной их судьей в развлекательном шоу America's Got Talent, вышла на красную дорожку. Звезда посетила второй четвертьфинал 19-го сезона шоу, который прошел в отеле Dena в Калифорнии.

В этот раз она продемонстрировала совершенно белый наряд от бренда Rebecca Vallance. Это было приталенное платье-бюстье с вырезом под грудью, которое украшала большая серебристая звезда из бисера.

Носила на красной дорожке она платье с босоножками на каблуках и платформах, волосы уложила в объемные локоны, надела множество украшений с бриллиантами и сделала вечерний макияж.

София Вергара / Фото: Getty Images

Ранее она выходала на красную дорожку в луке от Brunello Cucinelli, который включал топ из лоскутков и блестящие брюки.

Читайте также:

София Вергара в вечерних нарядах (15 фото)