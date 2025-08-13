С огромным букетом в руках: Наоми Уоттс на прогулке между съемками в сериале

Наоми Уоттс / © Getty Images

Актрису заметили в престижном районе Трайбека, когда она несла огромный букет цветов, который, вероятно, купила для декора своей квартиры.

56-летняя звезда была одета в удлиненную рубашку, коричневый легкий блейзер и широкие джинсы. Образ Наоми дополняли босоножки, солнцезащитные очки и большая коричневая сумка от Balenciaga.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Компанию ей на прогулке составила любимая собака Иззи и история ее появления в семьей актрисы довольно трогательная, поскольку собака ранее жила в приюте в Техасе. После ураганом Харви животных из приюта перевезли, чтобы освободить место для пострадавших животных и ними теперь опекалась организация Home For Good Dog Rescue и пыталась найти семью. Помочь пристроить Иззи решили в шоу Live! with Kelly & Ryan. Бывший партнер Уоттс — актер Лив Шрайбер — принимал участие в этой программе и во время сьемок «усыновил» двух одинаковых собак. Одного питомца он взял себе, а второго Наоми и ихним общим детям.

Прогулку актриса организовала в перерыве между съемками в сериале «Американская история любви». В этом проекте она сыграет самую известную женщину в мире — бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди — супругу убитого президента Кеннеди. Сериал будет рассказывать об истории любви сына Жаклин — Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего и его жены Кэролин Бессетт.

Наоми Уоттс в образе Жаклин Кеннеди на съемках сериала / © Getty Images