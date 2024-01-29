С огромным членом на голове: порноактриса шокировала провокационным образом на красной дорожке

Чтобы привлечь к себе внимание на мероприятии, звезды готовы на все.

Певица и порноактриса Queenie Sateen посетила премию AVN Awards Лас-Вегасе. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".

Звезда произвела настоящий фурор своим откровенным образом на красной дорожке. Queenie появилась в белом мини-наряде, состоявшем из корсета, лифа из жемчужин, жемчужных нитей-бретелек и гартеров и куска фатиновой ткани, которая прикрывала ее белье и переходила в шлейф. Обута она была у босоножки с жемчугом и на шпильках.

Queenie Sateen / Фото: Getty Images

Но главным акцентом в ее аутфите была провокационная прическа, созданная в виде огромного члена с яичками. Для большей реалистичности половой орган из волос был украшен жемчугом, имитирующим эякуляцию.

Queenie Sateen / Фото: Getty Images

С такой прической артистка оказалась в центре внимания мероприятия.

Свой лук она дополнила макияжем с серебряными тенями, розовыми румянами и бровями-нитками, жемчужными серьгами-бантиками и длинным маникюром с декором из стразов.

Напомним, а порноактриса CJ Miles одела на премию полупрозрачное бежевое платье макси, усыпанное стразами, с сексуальным декольте.

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