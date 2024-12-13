С огромным цветком на груди: Приянка Чопра продемонстрировала гламурный наряд в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии прошел Международный кинофестиваль на Красном море, который в этом году посетило много мировых знаменитостей.
12 декабря он завершился и по такому случаю состоялась официальная церемония закрытия с красной дорожкой, роскошным вечером с вручением наград и чествованием знаменитостей.
Гостьей мероприятия стала актриса и модель Приянка Чопра. Она позировала фотографам в серебряном длинном и прямом платье от бренда Oscar de la Renta, главным украшением которого был огромные цветок из ткани на груди.
Образ она дополнила лаконичной прической, макияжем, а также гламурными украшениями с бриллиантами, которые украшали ее уши у руки.
Еще одной звездой, которая надела на это мероприятие платье от бренда Oscar de la Renta была Сара Джессика Паркер. Актриса появилась в гламурном наряде расшитом пайетками, а также украшенном бахромой на подоле юбки. Выглядела она роскошно и очень гламурно.
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