С огромным металлическим скелетом на груди: актриса вышла на красную дорожку с очень необычным аксессуаром

Подобные аксессуары в последнее время стают все больше популярны среди знаменитостей.

В Лос-Анджелесе состоялась презентация нового сериала от Netflix "Проблема 3 тел". Одной из главных звезд этого мероприятия стала актриса Си Симоока, хотя даже не являлась исполнительницей главной роли в проекте.

Актриса появилась на красной дорожке и затмила всех. На ней было длинное черное платье от бренда Mônot, у которого были оригинальные вырезы спереди, а также очень высокий разрез на юбке.

Спина у платья была открытой, а дополнила она его босоножками на каблуках, высокой прической с челкой и маникюром, который был выполнен в технике омбре.

Си Симоока / Фото: Getty Images

Однако главным украшением образа девушки стал роскошный хромированный нагрудник в виде скелета. Автором этого произведения является бренд Xtended Identity и стоимость такого украшения 5200 долларов.

Си Симоока / Фото: Getty Images

Этот необычный нагрудник наполнил нам также образ супермодели Беллы Хадид, который она надевала на Каннский кинофестиваль. У ее платья от французского бренда Schiaparelli были золотые легкие в зоне груди. Наряд девушки тогда произвел невероятный фурор.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Также нечто подобное, но с декором на спине, надевала актриса Зендея. На девушке было винтажное платье от Roberto Cavalli.

Зендея / Фото: Getty Images

Читайте также: