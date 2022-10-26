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С огромными красными пузырями: американский комик надела странное платье на мероприятие

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С огромными красными пузырями: американский комик надела странное платье на мероприятие

Айо Эдебири / Фото: Associated Press

Это платье однозначно привлекало внимание.

Чего только не наденут знаменитости, чтобы в очередной раз появиться в звездной хронике. В последнее время многие из них ставку делают на необычные наряды.

Решила не пасти задних и американский комик Айо Эдебири, ведь выбрала для церемонии Time100 Next довольно странное белое платье от бренда Loewe из коллекции осень-зима 2022.

Наряд был притален, ниже колен, а также состоял из множества драпировок, но основной акцент в платье был поставлен на его декор в виде красных то ли пластмассовых, то ли керамических пузырей.

Айо Эдебири / © Associated Press
Айо Эдебири / Фото: Associated Press

Образ девушки дополнили украшения от Mikani, белые босоножки и макияж.

Айо Эдебири / © Associated Press
Айо Эдебири / Фото: Associated Press

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