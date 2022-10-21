С огромными ножами и тыквами: Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне готовятся к Хэллоуину

75-летний Шварценеггер и 76-летний Сталлоне сделали совместное фото во время подготовки к мистическому празднику.
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram веселое фото со своим звездным другом Сильвестром Сталлоне. Актер показал, как они готовятся к самому жуткому празднику года – Хэллоуину.
На снимке легенды кино и секс-символы 80-х и 90-х годов стоят в офисе улыбающиеся с ножами в руках и символом праздника – тыквами, которым уже вырезали глаза, носы и рты. Веселые у них получились тыквенные фонари.
Для такого занятия Арнольд выбрал темно-синюю футболку и кремовые брюки, а Сильвестр – голубую рубашку из денима и темные джинсы.
"Счастливого Хэллоуина", — подписал фотографию Шварценеггер.
Сильвестр тоже выложил в Instagram этот снимок и подписал его: "Я и мой великий друг Арнольд проводим время в его удивительном офисе, вырезая тыквенные головы для Хэллоуин ножами для выживания! Вот чем занимаются в свободное время настоящие парни!"
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