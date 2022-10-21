С огромными ножами и тыквами: Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне готовятся к Хэллоуину

75-летний Шварценеггер и 76-летний Сталлоне сделали совместное фото во время подготовки к мистическому празднику.

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram веселое фото со своим звездным другом Сильвестром Сталлоне. Актер показал, как они готовятся к самому жуткому празднику года – Хэллоуину.

На снимке легенды кино и секс-символы 80-х и 90-х годов стоят в офисе улыбающиеся с ножами в руках и символом праздника – тыквами, которым уже вырезали глаза, носы и рты. Веселые у них получились тыквенные фонари.

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне / Фото: Instagram Арнольда Шварценеггера

Для такого занятия Арнольд выбрал темно-синюю футболку и кремовые брюки, а Сильвестр – голубую рубашку из денима и темные джинсы.

"Счастливого Хэллоуина", — подписал фотографию Шварценеггер.

Сильвестр тоже выложил в Instagram этот снимок и подписал его: "Я и мой великий друг Арнольд проводим время в его удивительном офисе, вырезая тыквенные головы для Хэллоуин ножами для выживания! Вот чем занимаются в свободное время настоящие парни!"

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