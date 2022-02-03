С огромными Пикачу в руках: Бруклин Бекхэм и его невеста Никола Пельтц сходили на свидание

С огромными Пикачу в руках: Бруклин Бекхэм и его невеста Никола Пельтц сходили на свидание

Пара буквально неразлучна и часто ходит на свидания. Теперь их подловили папарацци в Калифорнии.

Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм совсем скоро женится на 27-летней Николе Пельтц. Многие пророчат, что свадьба пары станет главным событием мира шоу-бизнеса в этом году, однако пока подготовка к важному дню еще не завершена, молодые знаменитости проводят время то в США, то в Британии.

На днях Бруклина и Николу сфотографировали в Лос-Анджелесе, после свидания в ресторане Craig's. Вышли из заведения влюбленные с огромными надувными шарами в виде покемона Пикачу. Оба были одеты в джинсы, футболки и куртки - на Бруклине был синий бомбер, а на Николе - винтажная косуха Versace 1993 года. Единственным ярким аксессуаром Николы стала небольшая красная сумка.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Getty Images

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