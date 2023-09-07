С огромными золотыми крыльями: дочь супермодели 90-х Кейт Мосс появилась на презентации в Нью-Йорке

Она новое лицо для этого культового бренда.

20-летняя британская модель и дочь легендарной супермодели Кейт Мосс - Лила - посетила гламурную вечеринку Victoria's Secret в Нью-Йорке. Модель стала новым "ангелом" бренда и соответственно появилась на мероприятии с огромными золотыми крыльями на спине - главной отличительной чертой всех показов этой марки.

На Лиле было черное прозрачное мини-платье с вышивкой пайетками и бисером. Из-под ее экстравагантного наряда было отчетливо видно черное белье.

Также она дополнила образ нежным сияющим макияжем, светлым маникюром, и босоножками на высоких каблуках.

Лила Мосс / Фото: Associated Press

Лила записала короткое видео для Victoria's Secret, в котором рассказала, что рады быть в команде.

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