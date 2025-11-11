С оригинальной сумкой Fendi в руке: Сара Джессика Паркер посетила Букеровскую премию

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Реклама

Сара Джессика Паркер прославилась благодаря культовому сериалу «Секс в большом городе», а героиня Кэрри Брэдшоу, которую актриса сыграла, стала модным символом для целой эпохи женщин. Совсем недавно сериал «И просто так…», который был продолжением франшизы, закрыли и Сара Джессика теперь может посвятить себя и другим увлечениям, в частности, книгам. Она обожает читать и в этом году вошла в состав жюри Букеровской премии 2025 года.

Паркер появилась на красной дорожке в Лондоне с потрясающей объемной прической, которая стала главным украшением ее лука. Волосы актрисы были уложены в легкий волны и элегантно ниспадали на плечи.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Также внимание привлекло и ее платье, ведь Паркер надела розово-лиловый наряд длины миди с рукавами три четверти, который также был украшен черным узором и пуговицами. Это платье было рэтро-эстетике, но все же более выразительной была сумка, которую Сара Джессика держала в руке.

Реклама

Ее сумка — это аксессуар от Fendi — одна из самых нашумевших сумок, который бренд презентовал на Неделе моды, ведь в ней присуща иллюзия расстегнутой сумки, украшенной кристаллами.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press