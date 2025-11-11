ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

С оригинальной сумкой Fendi в руке: Сара Джессика Паркер посетила Букеровскую премию

Звезда выбрала ретро-лук, который дополнила сумкой из вессенне-летней коллекции 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер прославилась благодаря культовому сериалу «Секс в большом городе», а героиня Кэрри Брэдшоу, которую актриса сыграла, стала модным символом для целой эпохи женщин. Совсем недавно сериал «И просто так…», который был продолжением франшизы, закрыли и Сара Джессика теперь может посвятить себя и другим увлечениям, в частности, книгам. Она обожает читать и в этом году вошла в состав жюри Букеровской премии 2025 года.

Паркер появилась на красной дорожке в Лондоне с потрясающей объемной прической, которая стала главным украшением ее лука. Волосы актрисы были уложены в легкий волны и элегантно ниспадали на плечи.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Также внимание привлекло и ее платье, ведь Паркер надела розово-лиловый наряд длины миди с рукавами три четверти, который также был украшен черным узором и пуговицами. Это платье было рэтро-эстетике, но все же более выразительной была сумка, которую Сара Джессика держала в руке.

Ее сумка — это аксессуар от Fendi — одна из самых нашумевших сумок, который бренд презентовал на Неделе моды, ведь в ней присуща иллюзия расстегнутой сумки, украшенной кристаллами.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Красивые выходы Сары Джессики Паркер (29 фото)

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie