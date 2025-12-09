- Дата публикации
С оригинальным декольте и необычной юбкой: Кристен Стюарт надела тотал-лук на мероприятие
Смелое декольте ее топа сосредотачивало все внимание на себе.
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт посетила светское мероприятие в Сан-Франциско и вышла на публику в эффектном образе. Актриса была одета в ансамбль черного цвета и он был довольно необычного для нее дизайна, поскольку подобные прямые длинные юбки на Стюарт можно увидеть не часто.
Также юбку актриса сочетала с оригинальным топом на тонких бретельках и с глубоким необычным декольте фестончатого стиля. Завершали ее образ босоножки на платформе и макияж с блестящими тенями на глазах. Волосы Кристен собрала в высокую «небрежную» прическу.
Этот выход актрисы на красную дорожку состоялся после того как она посетила показ бренда Chanel в Нью-Йорке. Во вторник, 2 декабря, Модный дом презентовал коллекцию Métiers d’art, созданную Матье Блази — новым креативным директором женской линейки бренда.