С оригинальным декольте и необычной юбкой: Кристен Стюарт надела тотал-лук на мероприятие

Кристен Стюарт / © Getty Images

Реклама

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт посетила светское мероприятие в Сан-Франциско и вышла на публику в эффектном образе. Актриса была одета в ансамбль черного цвета и он был довольно необычного для нее дизайна, поскольку подобные прямые длинные юбки на Стюарт можно увидеть не часто.

Также юбку актриса сочетала с оригинальным топом на тонких бретельках и с глубоким необычным декольте фестончатого стиля. Завершали ее образ босоножки на платформе и макияж с блестящими тенями на глазах. Волосы Кристен собрала в высокую «небрежную» прическу.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Этот выход актрисы на красную дорожку состоялся после того как она посетила показ бренда Chanel в Нью-Йорке. Во вторник, 2 декабря, Модный дом презентовал коллекцию Métiers d’art, созданную Матье Блази — новым креативным директором женской линейки бренда.

Реклама