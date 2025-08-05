С освещенными бровями и в платье с разрезом: Дженна Ортега попала в объективы папарацци в Нью-Йорке

Дженна Ортега / © Getty Images

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В объектив папарацци в Нью-Йорке попала Дженна Ортега, которая сейчас занимается промо-кампанией второго сезона популярного телесериала «Уэнсдей», в котором она играет главную роль.

Дженна Ортега / © Getty Images

Актриса выглядела красиво в корсетном рваном платье миди бежевого оттенка с ремешками и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Аутфит Дженна дополнила сетчатыми босоножками в тон.

Ортега сделала укладку с мягкими локонами и макияж с длинными ресницами и освещенными бровями, с которыми она появляется уже не в первый раз. Лук звезда завершила лаконичными серебряными украшениями.

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Напомним, Дженна Ортега в «голом» платье появилась на премьере второго сезона телесериала «Уэнсдей» в Лондоне.

Сериал «Уэнсдей 2» выйдет на Netflix в двух частях: первая — 6 августа, вторая — 3 сентября 2025 года.

События сериала разворачиваются вокруг Уэнсдей Аддамс, которая возвращается в Академию Nevermore. Ее ждет новый директор (Стив Бушеми) и новая группа поклонников, одержимых ею. В новом сезоне также обещают раскрыть семейные секреты Аддамсов.