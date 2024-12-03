С отцом, детьми и молодым возлюбленным: Мадонна поделилась редким семейным фото

В четвертый четверг ноября в США отмечается один из главных национальных праздников – День благодарения. Главная традиция в этот день – собраться с семьей и друзьями за праздничным столом. И хотя в этом году он выпадал на 28 ноября, селебрити продолжают делится семейными фотографиями.

Так, 66-летняя Мадонна опубликовала в своем Instagram серию снимков, приуроченных к этому дню.

Фото: Instagram Мадонны

На них она запечатлена со своей большой семьей – 93-летним отцом Сильвио Энтони Чикконе, дочками – 28-летней Лурдес, 18-летней Мерси и 12-летними близнецами Стеллой и Эстер, а также сыновьями – 24-летним Рокко и 19-летним Дэвидом. У певицы двое биологических детей и четверо приемных.

Фото: Instagram Мадонны

Фото: Instagram Мадонны

Фото: Instagram Мадонны

Фото: Instagram Мадонны

"Мы рождаемся в семьях и создаем свои. Со временем я все больше ценю эти микрокосмосы жизни, которые танцуют вокруг меня и каждый день дают мне уроки. Моя семья пережила много потерь в этом году. Мой отец все выдержал с достоинством. Смотреть, как он плачет на кладбище, когда мы хоронили моего брата Кристофера, сразу после того, как он потерял жену – это был момент, который я никогда не забуду. Провести время с ним и всеми моими детьми на День благодарения было Лекарством для Души", - написала Мадонна под фото.

Фото: Instagram Мадонны

Также на снимках запечатлен и возлюбленный певицы – 28-летний Аким Моррис.

Фото: Instagram Мадонны

Отметим, ранее 66-летняя Мадонна попала под прицел папарацци. Звезда заметили в Мидтауне, когда она в сопровождении охраны шла к своей машине.

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