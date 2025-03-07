С отцом за руку: 13-летняя дочь Виктория и Дэвида Бекхэм под прицелом фотографов

Она прилетела во Францию, чтобы поддержать свою маму в важный день.
Единственная дочь Виктория и Дэвида Бекхэм - 13-летняя Харпер - посетила Париж вместе с родителями. В столице Франции они проводят сейчас время, поскольку там в самом разгаре Неделя моды и должен состояться показ новой коллекции бренда Victoria Beckham на сезон осень-зима 2025-2026. Семья традиционно прибыла во Франция, чтобы поддержать Викторию.
Харпер заметили с отцом, когда они после шопинга возвращались в свой отель. Девочка была в тот день одета в серое худи, мешковатые джинсы светлого цвета и белые кроссовки.
Волосы Харпер распустила и шла за руку с отцом, который тоже нарядился в стильный лук. Дэвид Бекхэм надел пальто с воротником-стойкой, черные брюки и вельветовую кепку. На глазах у известного футболиста были солнцезащитные очки.
Несколькими днями ранее Харпер также заметили с отцом на стадионе. Они сидела на трибунах во время матча MLS между Inter Miami CF и New York City FC на стадионе во Флориде.
Ожидается, что известное семейство посетит и показ.
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