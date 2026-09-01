Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Реклама

Дэвид Бекхэм вернулся с отдыха на море и первым делом отправился проверять свой огород. 51-летний экс-футболист похвастался урожаем, который успел вырасти за время его отсутствия.

В своем Instagram супруга Бекхэма — Виктория — опубликовала серию видео с ним.

Реклама

© Instagram Виктории Бекхэм

Он показал огромную тыкву необычной продолговатой форму, которая созрела у него на грядке, а также крупную головку чеснока, попробовал сливу прямо с дерева, съел помидор с куста и собрал лук.

Реклама

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Особое внимание Дэвид уделил перцу чили. Он решил попробовать один из стручков прямо с грядки, однако эксперимент оказался слишком острым. Уже после первого укуса Бекхэм понял, что недооценил свой урожай: перец буквально заставил его рот гореть.

«О, господи! Очень острый!» — эмоционально отреагировал футболист, пытаясь справиться с жгучим вкусом.

© Instagram Виктории Бекхэм

Бекхэм остался доволен результатами своего огорода.

Также он не забыл зайти и в свой курятник и собрал несколько яиц.

Реклама

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Экс-футболист уже не первый год увлекается садоводством и регулярно показывает подписчикам, как выращивает овощи, фрукты и зелень на своем участке.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Похоже, после отдыха Дэвид решил не тратить время на раскачку и сразу вернулся к своим привычным заботам — проверке урожая и уходу за домашним огородом.

Новости партнеров

Новости партнеров