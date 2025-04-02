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- Шоу-бизнес
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С откровенным декольте до пупка: звезда реалити в черном платье продемонстрировала соблазнительную грудь
Эмма Эрнан смелым платьем подчеркнула красивый бюст и стройную фигуру.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе возле одного из ресторанов, куда приехала на вечеринку.
Для своего появления блондинка выбрала сексуальный образ. Эрнан одела черное платье по фигуре на тонких бретельках и с откровенным фигурным декольте почти до пупка, через который она похвасталась красивой соблазнительной грудью.
Аутфит Эмма дополнила черными босоножками с золотыми цепочками на лодыжках и черной стеганной сумкой от Chanel.
Звезда реалити собрала несколько прядей в хвост, другие — были распущены, сделала макияж с длинными ресницами, украсила уши золотыми серьгами, а руки — браслетами, часами и кольцами с камнями.
Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла на прогулку с собачкой в кроп-топе с длинными рукавами с разноцветным принтом и светло-голубых рваных джинсах.