С откровенным декольте до пупка: звезда реалити в черном платье продемонстрировала соблазнительную грудь

Эмма Эрнан / © Getty Images

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Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе возле одного из ресторанов, куда приехала на вечеринку.

Для своего появления блондинка выбрала сексуальный образ. Эрнан одела черное платье по фигуре на тонких бретельках и с откровенным фигурным декольте почти до пупка, через который она похвасталась красивой соблазнительной грудью.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Аутфит Эмма дополнила черными босоножками с золотыми цепочками на лодыжках и черной стеганной сумкой от Chanel.

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Звезда реалити собрала несколько прядей в хвост, другие — были распущены, сделала макияж с длинными ресницами, украсила уши золотыми серьгами, а руки — браслетами, часами и кольцами с камнями.

Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла на прогулку с собачкой в кроп-топе с длинными рукавами с разноцветным принтом и светло-голубых рваных джинсах.