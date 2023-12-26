С откровенным декольте и гирляндой на шее: Хайди Клум показала, как отпраздновала Рождество

50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – отдыхает с мужем Томом Каулитцем на острове Сен-Бартелеми, где они и отпраздновали Рождество.

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Для праздничной вечеринки Клум выбрала смелый образ – платье, расшитое пайетками, с высоким разрезом и откровенным декольте, которое дополнила красными босоножками, клатчем, "хищным" красным маникюром, а также мигающей гирляндой на шее с лампочками в виде елочек.

Напомним, ранее Хайди Клум опубликовала видео, на котором она радуется выходу сериала Die Bergretter, в съемках которого она тоже приняла участие. Этот немецкий сериал выходит на экраны с 2009 года, он рассказывает о горных спасателях в Альпах. Звезда в белом бикини, белой рубашке, кепке и солнцезащитных очках весело танцевала и прыгала у телевизора во время вступительных титров.

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