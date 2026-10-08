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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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С открытой спиной и перьями: Маргарет Куэлли в черном платье Chanel посетила кинопоказ

Актриса выбрала для своего выхода сдержанный спереди наряд с эффектным декором на спине.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Маргарет Куэлли

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли посетила специальный показ фильма «Любовь всей твоей жизни» в кинотеатре IFC в Нью-Йорке.

Перед фотографами актриса предстала в черном платье Chanel длины макси с длинными рукавами, мягкой драпировкой у горловины и приталенным силуэтом. Ткань собиралась в складки на талии и бедрах, подчеркивая ее фигуру.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Главной изюминкой наряда стала открытая спина, украшенная тонкими блестящими цепочками и черными перьями между лопатками. Маргарет позировала перед камерами, повернувшись наполовину, демонстрируя эту эффектную деталь.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Звезда дополнила наряд черными босоножками с тонкими ремешками на высоких шпильках. Из украшений она выбрала лаконичные серебряные серьги.

Куэлли сделала высокую прическу, из которой спадал один локон, и макияж с черными стрелками и бежевой помадой. Завершили образ темный маникюр и педикюр.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Напомним, Маргарет Куэлли удивила на премьере необычной обувью с открытыми стопами.

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