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- Шоу-бизнес
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С открытой спиной и перьями: Маргарет Куэлли в черном платье Chanel посетила кинопоказ
Актриса выбрала для своего выхода сдержанный спереди наряд с эффектным декором на спине.
Маргарет Куэлли посетила специальный показ фильма «Любовь всей твоей жизни» в кинотеатре IFC в Нью-Йорке.
Перед фотографами актриса предстала в черном платье Chanel длины макси с длинными рукавами, мягкой драпировкой у горловины и приталенным силуэтом. Ткань собиралась в складки на талии и бедрах, подчеркивая ее фигуру.
Главной изюминкой наряда стала открытая спина, украшенная тонкими блестящими цепочками и черными перьями между лопатками. Маргарет позировала перед камерами, повернувшись наполовину, демонстрируя эту эффектную деталь.
Звезда дополнила наряд черными босоножками с тонкими ремешками на высоких шпильках. Из украшений она выбрала лаконичные серебряные серьги.
Куэлли сделала высокую прическу, из которой спадал один локон, и макияж с черными стрелками и бежевой помадой. Завершили образ темный маникюр и педикюр.
Напомним, Маргарет Куэлли удивила на премьере необычной обувью с открытыми стопами.