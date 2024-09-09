С открытыми плечами и кристаллами на платье: Эми Адамс вышла в свет с мужем и дочерью-красавицей

Она выбрала для красной дорожки платье с гламурными акцентами от известного бренда.

50-летняя американская актриса Эми Адамс - шестикратная номинантка на "Оскар" - посетила Международный кинофестиваль в Торонто. В рамках этого мероприятия состоялась премьера фильма "Ночная сучка", в котором Эми сыграла главную роль.

На красную дорожку звезда вышла в длинном синем платье от Модного дома Prada. У наряда были открытые плечи, фигурное декольте и рукава три четверти. По всей длине наряд был украшен большими кристаллами.

Носила платье Эми в сочетании с гламурными украшениями с бриллиантами, а также дополнила лук обувь на высоких каблуках, лаконичной прической и макияжем.

Эми Адамс / Фото: Getty Images

Но посетила премьеру этой картины она не одна, а в компании своей семьи - мужа Даррена Ле Галло и их дочери Авианы. Дочь Эми была в черном бандажном платье, которое носила в сочетании с гламурной золотистой сумкой в стразы, а также черными босоножками с ремешками.

Эми Адамс с мужем и дочерью / Фото: Getty Images

Затем состоялось еще одно мероприятие. В рамках кинофестиваля прошла церемония вручения наград TIFF Tribute Awards в отеле Fairmont Royal York. Эми выбрала для этого мероприятия уже бархатное платье длины миди, которое подчеркивало ее изящные плечи. Наряд был трендового оттенка этой осени.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Также Адам приняла участие в фотосессии, к фильму "Ночная сучка". Она позировала для фото с режиссером Мариэль Хеллер. На Эми было зеленое платье с длинными рукавами.

Эми Адамс и Мариэль Хеллер / Фото: Associated Press

В рамках кинофестиваля также состоялась премьера фильма, сценарий для которого написала Анджелина Джоли, поэтому актриса присутствовала на мероприятии.

Читайте также:

Образы актрисы Эми Адамс (10 фото)