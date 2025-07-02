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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
942
Время на прочтение
1 мин

С открытыми плечами и шлейфом: Лорен Санчес показала еще одно свадебное платье

Во время церемонии она сменила не один наряд.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лорен Санчес

Лорен Санчес

Новоиспеченная жена миллиардера Джеффа Безоса — 55-летняя Лорен Санчес — опубликовала в своем обновленном Instagram фото еще одного свадебного платья.

Оказывается, после церемонии, она переоделась в белоснежный наряд, который был полностью выполнен из нежного кружева и имело длинный шлейф. Платье подчеркивало стройную фигуру знаменитости, а на спине его украшало много лаконичных пуговиц.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Этот наряд кардинально отличался от того, который для ее церемонии создал Модный дом Dolce & Gabbana. Главное платье имело длинные рукава и высокую горловину, а вот второе ее платье было более открытым и больше соответствовало стилю женщины.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

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Дата публикации
Количество просмотров
942
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