Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С открытыми плечами и узлом на груди: Лили Джеймс появилась на вечеринке в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
2652
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С открытыми плечами и узлом на груди: Лили Джеймс появилась на вечеринке в Лондоне

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Необычным нарядом звезда подчеркнула плечи.

Лили Джеймс, известная по роли в нашумевшем мини-сериале "Пэм и Томми" и экранизации "Золушки", решила между съемками в кино вернуться к театру и попробовать себя в постановке Лионесс в театре Гарольда Пинтера. По случаю старта постановки в Лондоне состоялась пресс-вечеринка, которую посетила и Лили.

Девушка выбрала для мероприятия серое платье миди необычного дизайна, поскольку у него были широкие бретельки, узел на груди и небольшая драпировка на юбке.

Дополнила образ актриса черными туфлями в стиле "Мэри Джейн", прической с легкими локонами и несколькими лаконичными украшениями.

Лили Джеймс / © Getty Images
Лили Джеймс / Фото: Getty Images

В преддверии премьеры Лили снялась в лаконичной фотосессии, для которой оделась в джинсы и черную кофту с декольте. Кадром она поделилась на странице в Instagram.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2652
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация