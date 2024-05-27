С отросшим маникюром и в платье с разрезом до бедра: бывшая девушка Бруклина Бекхэм на гала-вечере

Хана Кросс в пикантном наряде вышла в свет.

Модель и бывшая девушка Бруклина Бекхэм – Хана Кросс – на гала-вечере amfAR появилась в эффектном луке.

На девушке было длинное белое платье, расшитое разноцветными камнями. Наряд имел прозрачные вставки и вырезы по бокам, а также высокий разрез до бедра, который позволил девушке продемонстрировать свои стройные ноги.

Образ Кросс дополнила босоножками цвета металлик на высокой платформе и каблуках, аккуратной прической, нежным макияжем с черными стрелками и молочным маникюром, гель-лак которого уже заметно отрос.

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