С ожерельем-цепью и на огромных каблуках: стильную певицу Пинк сфотографировали в Лондоне

Она презентовала свою новую песню, которую посвятила родному человеку.
43-летняя американская звезда Пинк прилетела в Великобританию, чтобы посетить студию BBC и спеть живьем свой сингл When I Get There с оркестром.
Папарацци сфотографировали знаменитость, когда она направлялась в студию.
На Пинк был очень эклектичный образ, в котором она сочетала красный топ, спортивные штаны, клетчатую рубашку и джинсовую жилетку. Обула певица желтые босоножки на высоких каблуках и платформах, а также разбавила лук украшениями - массивным ожерельем-цепью и золотистыми сережками в виде медведей.
Согласно Rolling Stone, певица посвятила свой сингл When I Get There отцу Джиму Муру, который умер в августе 2021 года. Баллада - последний релиз из ее грядущего альбома Trustfall.
"Иногда любовь покидает нас слишком рано. В День святого Валентина я дорожу своей любовью, к которой могу прикоснуться, и любовью в моем сердце к тем, кто отправился в следующее приключение. Это для тебя, папа, сэр", - написала она в Twitter и опубликовала трогательное видео, в котором видны кадры из ее детства.
Sometimes love leaves us too soon. On Valentine’s Day- I cherish the love I have that I can touch- and the love I have in my heart for those who have gone on to the next adventure. This one’s for you, Daddy Sir. #whenigetthere #trustfallhttps://t.co/YNxPNUn7uj pic.twitter.com/ikWDQsUuHP— P!nk (@Pink) February 14, 2023
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