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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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С Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном в главных ролях: в Киеве состоялась премьера комедийного боевика "Голый пистолет"

Продолжение легендарной комедийной франшизы с сегодняшнего дня в украинском прокате.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
С Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном в главных ролях: в Киеве состоялась премьера комедийного боевика "Голый пистолет"

В Киеве, в кинотеатре "Планета кино" (ТРЦ River Mall) состоялась премьера комедийного боевика "Голый пистолет" от студии Paramount Pictures.

Это ремейк культовой франшизы о непутевом, но отчаянном полицейском. Лейтенант Фрэнк Дребин-младший продолжает дело своего отца, легендарного героя в исполнении Лесли Нильсена из оригинальной трилогии "Голый пистолет".

Главные роли в ленте сыграли Лиам Нисон и Памела Андерсон.

Первыми увидели ленту актеры, инфлюенсеры и пресса.

Иван Блиндар/Фото David Neparidze

Иван Блиндар/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото Давида Непаридзе

Tom Soda/Фото Давида Непаридзе

/Фото Давида Непаридзе

/Фото Давида Непаридзе

Николай Матросов/Фото Давида Непаридзе

Николай Матросов/Фото Давида Непаридзе

Анна Малиновская/Фото David Neparidze

Анна Малиновская/Фото David Neparidze

Денис Тарасов/Фото Давида Непаридзе

Денис Тарасов/Фото Давида Непаридзе

Татьяна Карикова/Фото Давида Непаридзе

Татьяна Карикова/Фото Давида Непаридзе

Юлианна Ходаковская/Фото David Neparidze

Юлианна Ходаковская/Фото David Neparidze

Максим Киреев/Фото David Neparidze

Максим Киреев/Фото David Neparidze

Гости премьеры/Фото David Neparidze

Гости премьеры/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото Давида Непаридзе

Tom Soda/Фото Давида Непаридзе

С сегодняшнего дня, 31 июля, фильм "Голый пистолет" в украинском прокате.

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