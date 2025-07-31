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С Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном в главных ролях: в Киеве состоялась премьера комедийного боевика "Голый пистолет"
Продолжение легендарной комедийной франшизы с сегодняшнего дня в украинском прокате.
В Киеве, в кинотеатре "Планета кино" (ТРЦ River Mall) состоялась премьера комедийного боевика "Голый пистолет" от студии Paramount Pictures.
Это ремейк культовой франшизы о непутевом, но отчаянном полицейском. Лейтенант Фрэнк Дребин-младший продолжает дело своего отца, легендарного героя в исполнении Лесли Нильсена из оригинальной трилогии "Голый пистолет".
Главные роли в ленте сыграли Лиам Нисон и Памела Андерсон.
Первыми увидели ленту актеры, инфлюенсеры и пресса.
С сегодняшнего дня, 31 июля, фильм "Голый пистолет" в украинском прокате.