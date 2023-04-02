С панорамой на море: сексуальная Деми Роуз в прозрачном белье соблазнительно позировала в ванне

Деми Роуз показала поклонникам в Instagram, как она расслабилась в роскошной круглой ванне с колоннами и панорамным видом на море.

Модель была одета в черное прозрачное белье на тонких бретельках и с фиолетовым кружевом на груди. Волосы красотка собрала в объемную прическу с локонами.

Деми обольстительно позировала, демонстрируя сексуальные формы, будто хотела соблазнить того, кто по ту сторону камеры.

Напомним, недавно Роуз в золотом платье и роскошной короне отметила свое 28-летие на Ибице.

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