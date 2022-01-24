С патриотической миссией: группа KAZKA выступит на американском музыкальном фестивале

Украинская группа отправляется в масштабный тур.

Группа KAZKA отправляется в самый масштабный за пятилетнюю историю тур с важной патриотической миссией.

Их ключевой месседж звучит так – #IAMUKRAINE. Ведь группа уже давно закрепила за собой статус культурного посла Украины в мире. Их песня "Плакала" – первый украиноязычный трек, который стал №3 в чарте глобальной музыкальной платформы Shazam и до сих пор бьет рекорды по количеству прослушиваний в разных уголках мира.

Совсем скоро "Плакала" вместе с другими хитами группы прозвучит 18 марта на одном из самых крутых музыкальных фестивалей США – SXSW в Остине. Там и начнется американская часть мирового тура KAZKA SVIT, который продолжится в других городах США, включая Чикаго, Лос-Анджелес, Майами и Нью-Йорк.

KAZKA/Прессслужба

"Для нас огромная честь представлять Украину на столь престижном и важном для каждого музыканта мероприятии, особенно сейчас, когда наша страна переживает непростые времена", – поделился продюсер группы Юрий Никитин.

#IAMUKRAINE – это не просто слоган тура, но и основа философии KAZKA. Группа намерена не только делиться творчеством, но и рассказывать миру об Украине как в контексте музыки, так и в контексте реалий. Команда KAZKA призывает всех неравнодушных ставить хэштег #IAMUKRAINE, чтобы как можно больше людей могли узнать нашу страну и поддержать ее в этот сложный период.

KAZKA/Прессслужба

"Своим творчеством мы хотим привлечь внимание к той угрозе, которая стала сейчас самой актуальной темой в стране. Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы и народ, которому все это очень болит, но все те, кто поддерживает нас в мире. Мы видим свою миссию в том, чтобы объединить небезразличных к Украине людей", – сказала солистка группы Александра Зарицкая.

Уже в апреле группа вернется из-за океана и продолжит свое турне во всех крупных городах Украины. А кульминацией гастрольного путешествия KAZKA.SVIT станет шоу в киевском "Дворце спорта", которое состоится 24 мая 2022 года. Группа обещает, что оно будет во всех смыслах грандиозным – на самом высоком мировом уровне – и объединит в себе разные музыкальные жанры, эффектную сценографию, приглашенных звездных исполнителей, уникальные инновационные решения, потрясающую хореографию и, конечно же, лучшие песни за 5 лет существования группы.

В рамках проекта KAZKA SVIT группа готовится к запуску собственной монеты #KAZKACOIN, которая "оживет" в день 5-летия группы, 1 марта 2022 года.