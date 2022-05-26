С патриотичным браслетом на руке: Оля Полякова выступила на благотворительном концерте в США

С патриотичным браслетом на руке: Оля Полякова выступила на благотворительном концерте в США

На сцене звезда появилась с особым аксессуаром.

Певица Оля Полякова отправилась в благотворительный тур по США, где 24 мая выступила в штате Массачусетс. На сцене украинская звезда продемонстрировала несколько невероятных образов, среди которых было и патриотичное платье от дизайнера Марии Проскуровской.

Но также нельзя не отметить и маленький аксессуар на руке Поляковой - браслет с голубыми и желтыми бусинами и надписью love ("любовь"). Этот патриотичный аксессуар был с певицей на протяжении всего шоу.

Оля Полякова / Фото: Getty Images

Оля Полякова / Фото: Getty Images

Читайте также: