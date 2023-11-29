С патриотичным герданом на шее и в стильном костюме: красивая Алина Байкова показала новые образы

Модель продемонстрировала два совершенно разных образа, в которых яркими акцентами стали патриотические аксессуары.

Украинская модель Алина Байкова поделилась с поклонниками новым образом и выглядела просто сногсшибательно. На снимке она позировала в черном бельевом топе с декольте сердцем, обтягивающих штанах с молниями и объемной шубе.

Дополнили зимний образ Алины черная теплая шапка, макияж и длинный маникюр. Но ярким акцентом лука стало украшение на шее - патриотический гердан выполненный голубым, желтым и черным бисером.

Также на украшении был выплетен герб Украины и дополнял его такой же серебристый кулон.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Но также Байкова показала и вечерний наряд. Модель сделала селфи в элегантном костюме, который состоял из приталенного жакета и штанов. Жакет она носила на голое тело, а его лацкан украсила пином с флагом Украины. Также Алина надела черные туфли, которые сочетала с сумкой на длинном ремешке. Завершила образ звезда красной помадой и прической-хвостом.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Читайте также:

Роскошные образы украинской модели Алины Байковой (10 фото)