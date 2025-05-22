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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

С пайетками и кружевом: Ники Хилтон в лиловом платье посетила премьеру сериала “И просто так…”

Младшая сестра Пэрис Хилтон — 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд — появилась среди гостей на светском мероприятии в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Associated Press

Светская львица посетила премьеру третьего сезона сериала «И просто так…», который является продолжением легендарного сериала «Секс в большом городе», где сыграла Сара Джессика Паркер.

Хилтон решила по такому случаю нарядиться как она любит — надела гламурное платье с пайетками. Ее наряд был от бренда Monse из коллекции весна-лето прет-а-порте 2025. Выполнено оно в свободном фасоне, имело тонкие бретельки, а на подоле платье украшало ассиметричное кружево. Образ Хилтон дополнила серьгами со стразами и с открытыми пальцами, а также драгоценностями, укладкой и легкими локонами и сделала яркий макияж на лице.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Главная звезда сериала Сара Джессика Паркер появилась на мероприятии в темно-синем винтажном платье Vivienne Westwood с рукавами, длинной юбкой со складками и заниженной талией.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
123
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