С пайетками и кружевом: Ники Хилтон в лиловом платье посетила премьеру сериала “И просто так…”

Ники Хилтон / © Associated Press

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Светская львица посетила премьеру третьего сезона сериала «И просто так…», который является продолжением легендарного сериала «Секс в большом городе», где сыграла Сара Джессика Паркер.

Хилтон решила по такому случаю нарядиться как она любит — надела гламурное платье с пайетками. Ее наряд был от бренда Monse из коллекции весна-лето прет-а-порте 2025. Выполнено оно в свободном фасоне, имело тонкие бретельки, а на подоле платье украшало ассиметричное кружево. Образ Хилтон дополнила серьгами со стразами и с открытыми пальцами, а также драгоценностями, укладкой и легкими локонами и сделала яркий макияж на лице.

Ники Хилтон / © Associated Press

Главная звезда сериала Сара Джессика Паркер появилась на мероприятии в темно-синем винтажном платье Vivienne Westwood с рукавами, длинной юбкой со складками и заниженной талией.

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Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images