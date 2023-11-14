С пайетками и нежными цветами: певица Оливия Родриго блистала на красной дорожке

Гламурный наряд красиво сверкал при свете фотокамер и подчеркивал фигуру девушки.
20-летняя певица Оливия Родриго посетила презентацию фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лос-Анджелесе. На мероприятии молодая звезда блистала в гламурном обтягивающем платье от бренда Rodarte.
Наряд Родриго был черным, длинным, полностью обтягивал ее фигуру, а также был расшит пайетками. Украшением платья являлась также цветочная аппликация в верхней части платья сделанная розовыми и фиолетовыми пайетками.
Также в верхней части наряда у платья Оливии была тонкая бретелька-халтер. Дополнили образ певицы бежевый маникюр, макияж с черными стрелками и простая прическа - она просто распустила длинные волосы.
Также мероприятие посетила звезда фильма - трансгендерная актриса Хантер Шафер. На красной дорожке она позировала в гламурном серебристом платье от бренда Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2023.
В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" выйдет 16 ноября.
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