С пеной на груди: Деми Роуз показала, как обнаженной купалась в ванне

Деми Роуз опубликовала в Instagram интимную фотографию. Девушка показала, как расслаблялась вечером.

На снимке Деми обнаженной лежит в ванной с красивой панорамой за окном и с загадочным выражением лица о чем-то думает. Свою пышную сексуальную грудь она прикрыла пеной.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз продемонстрировала экстравагантный аутфит. Она предстала в кружевных мини-шортах, расшитых золотистыми пайетками и вышивкой, и интересном лифе, состоявшем из раковины и морского цветка, едва прикрывшего ее сосок.

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