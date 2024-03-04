С перебинтованными пальцами и в шубе с "хищным" принтом: гламурная Ким Кардашьян в объективах папарацци

43-летняя звезда реалити и бизнес-леди продемонстрировала на улицах Парижа новый стильный образ.

Ким Кардашьян после появления на показе Balenciaga, состоявшегося в рамках Недели моды в Париже, травмировала пальцы. Она появилась на улицах французской столицы с двумя перебинтованными пальцами – указательным и средним.

Звезда реалити попала в объектив папарацци, когда шла в ресторан Costes на обед.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Кардашьян выглядела гламурно. На ней была длинная шуба с "хищным" принтом и объемным воротником и черные остроносые туфли-колготы. Подпоясалась красавица черным кожаным поясом.

Ким собрала волосы в гладкий высокий хвост, сделала макияж в бежевых оттенках и длинный темно-красный маникюр. На руке у нее была черная вместительная сумка.

Напомним, Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом.

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