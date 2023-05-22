С перламутровыми тенями на сосках: Джулия Фокс вышла в свет в "стеклянном" корсете (фото)

Джулии Фокс не привыкать ходить на светские мероприятия голой. Но в этот раз она, что называется, превзошла себя.
Джулия Фокс посетила 25-летие The Art of Elysiu в Каннах. На мероприятии модница предстала в своем самом рискованном образе.
33-летняя модель хорошо известна своим смелым, и иногда необъяснимым выбором одежды, в том числе использованием рогов, человеческих волос и презервативов для создания образов. Однажды в Париже она позировала в кожаных трусах и огромных унтах.
На этот раз Джулия вышла в совершенно прозрачном "стеклянном" корсете. Фокс закрасила соски перламутровыми тенями, но это, тем не менее, ситуацию не спасло.
Провокационный корсет звезда сочетала со струящейся ярусной белой юбкой и сверкающими серьгами, колье и браслетом.
Напомним, что недавно Джулия в рыжем парике и странном наряде прошлась по Лос-Анджелесу.
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