С перламутровыми тенями на сосках: Джулия Фокс вышла в свет в "стеклянном" корсете (фото)

Джулии Фокс не привыкать ходить на светские мероприятия голой. Но в этот раз она, что называется, превзошла себя.

Джулия Фокс посетила 25-летие The Art of Elysiu в Каннах. На мероприятии модница предстала в своем самом рискованном образе.

33-летняя модель хорошо известна своим смелым, и иногда необъяснимым выбором одежды, в том числе использованием рогов, человеческих волос и презервативов для создания образов. Однажды в Париже она позировала в кожаных трусах и огромных унтах.

На этот раз Джулия вышла в совершенно прозрачном "стеклянном" корсете. Фокс закрасила соски перламутровыми тенями, но это, тем не менее, ситуацию не спасло.

Джулия Фокс в Каннах / Фото: Getty Images

Провокационный корсет звезда сочетала со струящейся ярусной белой юбкой и сверкающими серьгами, колье и браслетом.

Джулия Фокс в Каннах / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Джулия в рыжем парике и странном наряде прошлась по Лос-Анджелесу.

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