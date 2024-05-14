С перьями и камнями: нидерландская топ-модель Роми Стридж появилась в нежном наряде на красной дорожке

28-летняя нидерландская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роми Стридж уже традиционно посетила международный Каннский кинофестиваль, который проходит на Лазурном берегу во Франции. Звезда прибыла на открытия кинофестиваля, где показывали французскую ленту "Второй акт" режиссера Квентина Дюпье.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Девушка выглядела очень гламурно и романтично, поскольку надела длинное вечернее платье от Eman Al Ajlan нежно-розового оттенка. Платье было выполнено из нежной тонкой ткани и полностью было расшито серебристыми камнями и перьями.

Дополнял наряд длинный эффектный шлейф. Бретелек у него не было. Сочетала она его с украшениями от Messika.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Главную роль в фильме-открытии сыграла французская актриса Леа Сейду. Она также посетила кинофестиваль и вышла она к фотографам в серебряном наряде от бренда Louis Vuitton.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

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