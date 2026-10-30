С перьями и пайетками: Эмма Робертс в роскошном образе появилась на шоу

Эмма Робертс / © Getty Images

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Племянницу Джулии Робертс — Эмму Робертс — папарацци запечатлели в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Для появления перед камерами звезда выбрала эффектный вечерний образ с интересным сочетанием фактур.

На Эмми был черный топ с пикантным декольте, поверх которого надела черную прозрачную накидку, переходящую сзади в шлейф. Спереди наряд украшал декор из черных перьев.

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Эмма Робертс / © Getty Images

Верх Робертс сочетала с облегающей юбкой миди, расшитой пайетками. Золотистые, зеленые и серебристые переливы создавали на черном фоне анималистический узор.

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Аутфит Робертс дополнила черными атласными остроносыми туфлями на шпильках и маленькой черной сумочкой.

На лице у нее были черные солнцезащитные очки «кошачий глаз», в ушах — золотистые серьги-кольца с бриллиантами, а на руках — золотые кольца. Эмма сделала прическу с мягкими локонами и макияж с нюдовой помадой.

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