С перьями и виноградными гроздьями: Зендея продемонстрировала "платье сирены" на Met Gala

Девочка появилась на мероприятии в двух нарядах, чем привлекла особое внимание.

Звезда "Дюны", несмотря на то что ей всего 27 лет, на мероприятии Met Gala уже не новичок. Ежегодно к этому гламурному модному событию ее готовит персональный стилист Лоу Роуч и в этом году он подобрал для Зендеи целых два образа.

Одно из платьев девушки на мероприи было кастомным и созданное Maison Margiela специально для нее. Автором этого наряда, который получил название "платье сирены", конечно же, стал Джон Гальяно - креативный директор бренда.

Наряд имел косой крой и состоял из разных видов ткани: ламе, переливающейся органзы с полосами и бархата. Платье было выполнено вручную и многие его элементы не просто пришиты руками, а также разрисованы и окрашены.

Зендея / Фото: Associated Press

В качестве декора дизайнер использовал перья, птиц, виноградные лозы, броши в виде жуков-скарабеев, декоративные орехи.

Зендея / Фото: Associated Press

Также к этому платью Зендея надела туфли-таби, которые создал бренд Christian Louboutin для Maison Margiela, но из-за длинной юбки из расмотреть не удалось. А вот головной убор был от Стивена Джонса созданный для Maison Margiela.

Зендея / Фото: Associated Press

Разрабоаный для Зендая Джоном Гальяно силуэт от кутюр был вдохновлен мифологическими работами фотографа Йевонд Миддлтон 1930-х годов.

Зендея / Фото: Associated Press

"Платье-сирена" - ключевое выражение в творческой практике Джона Гальяно, которое впервые появилось в Maison Margiela в коллекции Artisanal весна-лето 2020. Поскольку наряд паполненный определенным "снобизмом", этот образ получил эпитет "86 и Лексингтон", отсылка к станции метро возле Метрополитен-центра", - говорится в заявлении бренда.

А вот второе платье Зендеи тоже было от Джона Гальяно, но охватывало другой его творческий период - 1996 года, когда он работам в Givenchy. Это драматическое платье, дополненое цветами на голове, имело длинный шлейф и широкие рукава. Кстати, головной убор с цветами был от Philip Treacy для коллекции Alexander McQueen весна-лето 2007.

Зендея / Фото: Associated Press

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