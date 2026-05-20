ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

С перьями на голове и в платье с камнями: Дита фон Тиз в эффектном аутфите появилась на мероприятии

53-летняя бурлеск-дива привлекла внимание своим роскошным видом на ивенте во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Дита фон Тиз

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз посетила гала-вечер Chopard Miracle, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в Ле-Канне.

Дива бурлеска восхитила своим эффектным образом на ивенте. На ней было роскошное нежно-розовое платье от бренда Jenny Packham приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд был обильно расшит пайетками и камнями, имел бретельки, пикантное декольте и драпировку на бедрах.

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз / © Getty Images

Аутфит фон Тиз дополнила туфлями с серебряными стразами, клатчем со стразами, интересным головным убором в виде белых страусиных перьев со стразами, а также комплектом бриллиантовых украшений от Chopard.

Дита сделала свою фирменную ретро-прическу с локонами, макияж с черными стрелками и красной помадой и красный маникюр.

Напомним, Диту фон Тиз застали в Каннах в цветочном тренче и с крокодиловой сумкой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie