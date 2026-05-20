С перьями на голове и в платье с камнями: Дита фон Тиз в эффектном аутфите появилась на мероприятии
53-летняя бурлеск-дива привлекла внимание своим роскошным видом на ивенте во Франции.
Дита фон Тиз посетила гала-вечер Chopard Miracle, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в Ле-Канне.
Дива бурлеска восхитила своим эффектным образом на ивенте. На ней было роскошное нежно-розовое платье от бренда Jenny Packham приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд был обильно расшит пайетками и камнями, имел бретельки, пикантное декольте и драпировку на бедрах.
Аутфит фон Тиз дополнила туфлями с серебряными стразами, клатчем со стразами, интересным головным убором в виде белых страусиных перьев со стразами, а также комплектом бриллиантовых украшений от Chopard.
Дита сделала свою фирменную ретро-прическу с локонами, макияж с черными стрелками и красной помадой и красный маникюр.
