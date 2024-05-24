С перьями на юбке: фэшн-блогер Леони Ханне на вечеринке amfAR в Каннах

35-летний немецкий фэшн-блогер Леони Ханне опять блистала перед фотографами в Каннах. Звезда посетила 30-й Каннский гала-концерт amfAR, представленный Chopard и Международным кинофестивалем на Красном море. Мероприятие состоялось в одном из фешенебельных французских отелей, а среди гостей было много знаменитостей из разных сфер бизнеса и искусства.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Леони Ханне появилась в черно-белом платье от Celia Kritharioti из коллекции осень-зима 2023. Это было платье-бюстье, верхняя часть которого была выполнена из бархата и имела декольте-сердце.

Юбка платья же были широкой, свободной и белой. Ее полностью украшали тонкие нежные перья.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Наряд Леони дополнила украшения с бриллиантами - роскошным колье, серьгами, кольцами и браслетом от De Beers. Волосы стилисты уложили ей в высокую прическу с пробором и двумя прядками, которые спадали на ее лицо.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Ранее на красную дорожку кинофестиваля она вышла в особом наряде - платье от украинского бренда Milla Nova, который основали сестры Зоряна и Ирина Сенишины. Оно было идеально белого оттенка и с тонкими бретельками, а на бедрах его украшала драпированная ткань. Спина у платья была открытой, а дополняла его накидка в виде огромного банта с длинным шлейфом.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Леони Ханне / Фото: Associated Press

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