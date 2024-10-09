С пикантным акцентом: американская актриса в бархатном наряде блеснула обнаженной грудью

Американская актриса Тараджи Хенсон посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию награждения премии журнала Glamour "Женщина года". Она получила награду за достижение в актерском мастерстве и предпринимательскую деятельность.

На красной дорожке звезда показала пикантный аутфит. На ней был черный бархатный наряд из коллекции осень-зима 2024 бренда Schiaparelli. Он состоял из юбки с высокой посадкой и золотой цепочкой и накидки с прорезями для рук, переходящей в шлейф.

Тараджи Хенсон / Фото: Associated Press

Под накидкой на Тараджи не было бюстгальтера, поэтому она сверкала частью обнаженной груди.

Тараджи Хенсон / Фото: Associated Press

Аутфит Хенсон дополнила интересными черными босоножками с золотыми носками в виде пальцев с черным педикюром.

Актриса сделала стильную укладку, макияж с черными стрелками и длинный блестящий маникюр. В ушах у нее были интересные серьги в виде золотой спирали с жемчужинами.

Тараджи Хенсон / Фото: Associated Press

Напомним, Тараджи Хенсон на церемонии награждения BET Awards 2024 в Лос-Анджелесе позировала в золотом длинном платье по фигуре с бретельками-цепями от бренда Balmain.

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