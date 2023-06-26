С пикантным акцентом: американская актриса в платье с сексуальным декольте пришла на мероприятие

Хлоя Бейли посетила бранч Culture Creators Innovators and Leaders Awards, организованный Netflix Strong Black Lead в Беверли-Хиллз.

Для такого события актриса выбрала длинное разноцветное платье с халтером и пикантным акцентом. Наряд имел рюши с черными пайетками и откровенную зону декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальный бюст.

Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

Аутфит Хлоя дополнила длинными черными перчатками, прической с афроамериканскими косичками, длинными серьгами и кольцами с массивными камнями.

Напомним, Хлоя Бейли на премьеру телесериала ужасов "Рой" пришла в интересном сером кожаном платье с острыми плечами, на молнии, с ремешком на шее и с широким поясом с массивной пряжкой внизу.

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