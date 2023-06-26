Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С пикантным акцентом: американская актриса в платье с сексуальным декольте пришла на мероприятие

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
485
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С пикантным акцентом: американская актриса в платье с сексуальным декольте пришла на мероприятие

Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

Хлоя Бейли любит носить наряды, подчеркивающие ее соблазнительный бюст.

Хлоя Бейли посетила бранч Culture Creators Innovators and Leaders Awards, организованный Netflix Strong Black Lead в Беверли-Хиллз.

Для такого события актриса выбрала длинное разноцветное платье с халтером и пикантным акцентом. Наряд имел рюши с черными пайетками и откровенную зону декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальный бюст.

Хлоя Бейли / © Getty Images
Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

Аутфит Хлоя дополнила длинными черными перчатками, прической с афроамериканскими косичками, длинными серьгами и кольцами с массивными камнями.

Напомним, Хлоя Бейли на премьеру телесериала ужасов "Рой" пришла в интересном сером кожаном платье с острыми плечами, на молнии, с ремешком на шее и с широким поясом с массивной пряжкой внизу.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
485
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация