С пикантным декольте и новой прической: 78-летняя Шер с молодым бойфрендом посетила мероприятие

Шер посетила открытие флагманского магазина бренда Burberry в Нью-Йорке. Суперзвезда пришла на ивент в сопровождении своего 38-летнего бойфренда – рэпера Александра Эдвардса. Они с радостью позировали фотографам, обнимая друг друга.

Певица продемонстрировала стильный образ в черном ансамбле. На ней был тренч с поясом, боди с пикантным декольте и штаны-палаццо со стрелками. Аутфит Шер дополнила черной обувью и черной сумочкой, инкрустированной стразами, на серебряной цепочке.

Шер и Александр Эдвардс / Фото: Getty Images

Артистка похвасталась новой прической – она перекрасилась в блондинку. Волосы звезда уложила в локоны. А еще она сделала макияж с блестящими тенями, длинными ресницами и прозрачным блеском на губах. Шею звезда украсила бриллиантовым ожерельем, а руку – роскошным кольцом с бриллиантами.

Александр был одет в белую рубашку и графитовый костюм в белую полоску. Наряд он скомбинировал с черными туфлями. На зубах у него были грилзы с бриллиантами, а в ухе – бриллиантовая серьга-гвоздь.

Напомним, Шер побывала на премьере фильма ужасов "Little Bites", состоявшейся на Beyond Fest в Санта-Монике. Она пришла поддержать своего сына – 55-летнего актера Чаза Боно, сыгравшего в ленте.

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