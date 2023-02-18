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С пикантным декольте и обнаженной спиной: британская модель в салатовом платье появилась на премьере фильма

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
580
Время на прочтение
2 мин
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С пикантным декольте и обнаженной спиной: британская модель в салатовом платье появилась на премьере фильма

Ева Апио / Фото: Associated Press

Ева Апио в ярком луке посетила кинопремьеру.

В Лондоне состоялась премьера фильма "Крид 3", которую посетила британская модель Ева Апио.

На красной дорожке она предстала в салатовом платье макси на тонких бретельках, с драпировкой и пикантным декольте.

Ева Апио / © Associated Press
Ева Апио / Фото: Associated Press

Ева также с удовольствием продемонстрировала фотографам обнаженную спину и пышные ягодицы.

Ева Апио / © Associated Press
Ева Апио / Фото: Associated Press

Аутфит Апио дополнила белыми босоножками, длинными серьгами и ожерельем с зелено-салатовыми камнями и белым маникюром. В макияже манекенщица сделала акцент на пышных ресницах. Гладкая и ультракороткая стрижка пикси завершила образ Евы.

Ева Апио / © Associated Press
Ева Апио / Фото: Associated Press

О фильме:

"Крид 3" – это режиссерский дебют актера Майкла Б. Джордана и одновременно его возвращение к роли Адониса Крида в третьей части франшизы.

Достигнув вершин в мире бокса, Адонис Крид становится успешным и в карьере, и в семейной жизни. Дэмиен, друг детства Адониса, был подлинным гением бокса в свои юношеские годы. Теперь он возвращается после длительного заключения и стремится доказать, что его место на ринге.

Но встреча бывших друзей завершится не просто боем. Чтобы победить, Адонис должен поставить на карту собственное будущее, а Дэмиену терять нечего.

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Дата публикации
Просмотры
580
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