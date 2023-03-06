С пикантным декольте и обнаженным животом: американская певица пришла на фестиваль в золотом мини-платье

37-летняя Жанель Моне выбрала для своего выхода кокетливый аутфит.

Восьмикратная обладательница "Грэмми" Жанель Моне стала гостьей фестиваля American Black Film, состоявшегося в Западном Голливуде, Калифорния.

Для своего появления артистка выбрала соблазнительный образ. Она одела экстравагантное ассиметричное золотое мини-платье от бренда Gaurav Gupta, которое имело пикантное декольте и обнаженный живот.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

В этом наряде Жанель продемонстрировала плоский живот и стройные ноги.

Платье она скомбинировала с черными босоножками со стразами и на шпильках. Лук Моне дополнила высоким пучком, макияжем с акцентом на глазах, длинными серьгами и золотыми кольцами.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

Напомним, на фестивале также побывала Керри Вашингтон. Она появилась в красном платье от бренда Marc Bouwer, в котором в 1996 году выступила легендарная Уитни Хьюстон.

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