С пикантным декольте и пышной юбкой: Алессандра Амбросио в эффектном платье вышла в свет

Бразильская модель все еще находится во Франции.

Алессандра Амбросио на днях приняла участие в гала-концерте "Женские истории" Международного кинофестиваля на Красном море в партнерстве с Vanity Fair Europe Кап д'Антиб.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

42-летняя Алессандра выглядела роскошно в вечернем платье от Ramzen Couture. Черное платье с объемной юбкой, длинным шлейфом, пикантным вырезом на декольте и вырезами с боков Амбросио дополнила драгоценным колье и серьгами. Она также сделала красивую укладку и насыщенный макияж со стрелками на веках.

А недавно накануне открытия 76-го Каннского кинофестиваля Алессандра Амбросио посетила вечеринку и выбрала пикантный лук для этого мероприятия, появившись на дорожке в изумрудном платье, которое также эффектно на ней сидело.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Читайте также: